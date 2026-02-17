Juventus, disastro a Istanbul: l’andata contro il Galatasaray finisce 5-2

Una serata iniziata con la fiammata di un’illusione e terminata nel fragore assordante del "Rams Park". La Juventus esce con le ossa rotte dall'andata dei playoff di Champions League, travolta per 5-2 da un Galatasaray feroce. Per gli uomini di Spalletti, il ritorno a Torino sarà una scalata himalayana.

Botta e risposta: il fattore Koopmeiners

L’inferno di Istanbul si accende subito: Gabriel Sara sblocca il match per i padroni di casa, ma la reazione bianconera è da manuale. Teun Koopmeiners sale in cattedra e, nel giro di pochissimi minuti, ribalta completamente l'inerzia della sfida con una doppietta d'autore. Sul 2-1, la Juve sembra padrona del campo, ma il destino decide di voltare le spalle a Spalletti: Bremer è costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio, lasciando il posto a Gatti. È l'inizio della fine.