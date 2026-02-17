Allegri e le simulazioni: “Parisi e Bastoni episodi soggettivi. Var da migliorare”

Viola News
"La simulazione di Parisi e quella di Bastoni sono soggettive, a descrizione dell'arbitro. Non ci puoi fare niente"
Redazione VN

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia della partita del suo Milan contro il Como. Tra i temi affrontati anche le polemiche arbitrali dell'ultimo turno in campionato legate alle simulazioni. Non solo l'episodio tra Kalulu e Bastoni in Inter-Juventus, ma anche Parisi proprio contro la squadra di Fabregas:

C'è da migliorare il VAR, trovare soluzioni come staranno cercando di fare. Cerchiamo di arrivare all'oggettività. Per me una cosa che va assolutamente cambiata è quando c'è un fuorigioco e il calcio d'angolo viene assegnato lo stesso. Non può essere data perché poi la palla finisce dentro l'area. L'ho detto 15 anni fa. La simulazione di Parisi, che mi avete citato, e quella di Bastoni sono soggettive, a descrizione dell'arbitro. Non ci puoi fare niente. Devono capire se e come deve intervenire il VAR, ma non sta a me dirlo.

