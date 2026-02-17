Allegri e le simulazioni: “Parisi e Bastoni episodi soggettivi. Var da migliorare”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia della partita del suo Milan contro il Como. Tra i temi affrontati anche le polemiche arbitrali dell'ultimo turno in campionato legate alle simulazioni. Non solo l'episodio tra Kalulu e Bastoni in Inter-Juventus, ma anche Parisi proprio contro la squadra di Fabregas:
"La simulazione di Parisi e quella di Bastoni sono soggettive, a descrizione dell'arbitro. Non ci puoi fare niente"
C'è da migliorare il VAR, trovare soluzioni come staranno cercando di fare. Cerchiamo di arrivare all'oggettività. Per me una cosa che va assolutamente cambiata è quando c'è un fuorigioco e il calcio d'angolo viene assegnato lo stesso. Non può essere data perché poi la palla finisce dentro l'area. L'ho detto 15 anni fa. La simulazione di Parisi, che mi avete citato, e quella di Bastoni sono soggettive, a descrizione dell'arbitro. Non ci puoi fare niente. Devono capire se e come deve intervenire il VAR, ma non sta a me dirlo.
