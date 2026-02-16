Gli infortunati del Pisa: Scuffet fuori un mese, ma c’è un recupero importante

A Firenze tra le fila pisane dovrebbe esserci un gradito ritorno in ottica nerazzurra: Raul Albiol , infatti, con ogni probabilità comparirà tra i convocati per il posticipo di lunedì. L'esperto difensore spagnolo era alle prese con un problema muscolare piuttosto serio ma nella giornata odierna ha preso parte a tutta la sessione di allenamento con il resto del gruppo. Chi invece salterà sicuramente il derby contro la Fiorentina è Simone Scuffet : per il portiere è previsto uno stop di un mese .

Anche l'altro estremo difensore nerazzurro, Adrian Semper, è in dubbio, anche se in questo caso c'è più ottimismo: l'obiettivo dello staff medico pisano è consegnarlo al tecnico Oscar Hiljemark da venerdì (è pronto Nicolas nel caso). Altro calciatore in forse è Calvin Stengs, alle prese con un fastidio al ginocchio: l'olandese sta lavorando a parte. Niente da fare, invece, per Denoon e Vural, i quali dovranno restare fermi ai box per un altro po' di tempo. Lo riporta SestaPorta.news.