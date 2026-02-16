Sala (Sind. Milano) attacca Del Piero: “Parla lui di Bastoni e simulazioni?”

Il sindaco di Milano Beppe Sala difende Bastoni e replica a Del Piero: “Ha sbagliato, ma niente processi. Anche chi commenta ha simulato in passato”

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, interviene sul caso che ha coinvolto Alessandro Bastoni e invita a non esagerare con le critiche. “Bastoni ha sbagliato, su questo non ci sono dubbi”, ha dichiarato Sala. “Però andiamoci piano”.