Sala (Sind. Milano) attacca Del Piero: “Parla lui di Bastoni e simulazioni?”

Il sindaco di Milano Beppe Sala difende Bastoni e replica a Del Piero: “Ha sbagliato, ma niente processi. Anche chi commenta ha simulato in passato”
Il sindaco di Milano, Beppe Sala, interviene sul caso che ha coinvolto Alessandro Bastoni e invita a non esagerare con le critiche. “Bastoni ha sbagliato, su questo non ci sono dubbi”, ha dichiarato Sala. “Però andiamoci piano”.

Il primo cittadino ha poi rivolto una stoccata agli opinionisti, citando esplicitamente Alessandro Del Piero: “Adesso vedo commentatori come Del Piero, che nella loro carriera hanno fatto simulazioni incredibili – e i video lo dimostrano – parlare e fare i censori…”.

Parole che riaccendono il dibattito non solo sull’episodio in sé, ma anche sul ruolo degli ex calciatori oggi opinionisti, spesso chiamati a giudicare comportamenti che, in passato, hanno fatto parte anche del loro repertorio in campo.

