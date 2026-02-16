Totti torna alla Roma? Lui conferma: “Ne stiamo parlando, spero presto…”

Francesco Totti rompe il silenzio e, ai microfoni di Sky Sport, conferma – almeno in parte – le indiscrezioni sul suo possibile ritorno alla Roma. Per la prima volta l’ex capitano giallorosso ammette che i contatti sono concreti e che la trattativa sta andando avanti in modo positivo:
Per Totti pronto un ruolo da consulente esterno nei primi mesi e poi una posizione più consolidata all'interno del club
Roma è casa mia, lo è sempre stata e lo sarà per sempre, anche quando non faccio parte del club”, ha dichiarato Totti. “Le voci sul mio ritorno sono fondate: stiamo parlando, stiamo sistemando alcuni dettagli e valutando quale sia la soluzione migliore per tutti. Quando accadrà? Spero presto. Posso dire che il dialogo è aperto. Gasperini? Sta facendo un gran lavoro e ha avuto un impatto importante, noi stiamo tutti vicino e dietro a lui per tornare in Champions. La squadra sta facendo davvero bene. Lo conosco, siamo stati a cena fuori e abbiamo parlato un po’ di tutto. Ma non solo di calcio
