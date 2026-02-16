Il Torino rallenta ancora. Dopo il pareggio in extremis conquistato al Franchi contro la Fiorentina, i granata sono caduti in casa contro il Bologna, interrompendo quel percorso di crescita che nelle ultime settimane aveva lasciato intravedere segnali incoraggianti.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Zapata: “Con la Fiorentina un passo avanti, con il Bologna subito indietro”
altre news
Zapata: “Con la Fiorentina un passo avanti, con il Bologna subito indietro”
Il Torino cade in casa contro il Bologna dopo il pareggio con i viola: l’analisi di Duván Zapata tra passi avanti e mancanza di continuità.
A sottolinearlo è stato anche Duván Zapata, intervenuto in conferenza stampa dopo il ko contro i rossoblù. Il centravanti colombiano ha analizzato con lucidità la prestazione: “Dopo il pareggio forse potevamo essere più determinanti, stavamo trovando gli spazi. Con Lecce, Inter e Fiorentina avevamo fatto passi in avanti, oggi però è mancato qualcosa. Sembra che quando facciamo un passo avanti, poi ne facciamo uno indietro”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA