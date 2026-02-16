Zapata: “Con la Fiorentina un passo avanti, con il Bologna subito indietro”

A sottolinearlo è stato anche Duván Zapata, intervenuto in conferenza stampa dopo il ko contro i rossoblù. Il centravanti colombiano ha analizzato con lucidità la prestazione: “Dopo il pareggio forse potevamo essere più determinanti, stavamo trovando gli spazi. Con Lecce, Inter e Fiorentina avevamo fatto passi in avanti, oggi però è mancato qualcosa. Sembra che quando facciamo un passo avanti, poi ne facciamo uno indietro”.