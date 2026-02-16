Viola News
Morata e le scuse via social: “Ancora una volta ho sbagliato, ora devo solo lavorare”

L'attaccante spagnolo contro la Fiorentina è stato espulso
Redazione VN

Con un messaggio sui social a metà tra il filosofico ed il criptico, Alvaro Morata prova a scusarsi dopo il rosso rimediato contro la Fiorentina;

Ho sbagliato di nuovo. Ancora una volta ho sfiorato quel rumore costante in cui tutto è valido, dove l'opinione sembra più importante che pensare e parlare pesa meno dell'eco che genera. Andiamo avanti, con lavoro e lotta, come ho sempre fatto.

