Con un messaggio sui social a metà tra il filosofico ed il criptico, Alvaro Morata prova a scusarsi dopo il rosso rimediato contro la Fiorentina;
altre di serie a
Morata e le scuse via social: “Ancora una volta ho sbagliato, ora devo solo lavorare”
L'attaccante spagnolo contro la Fiorentina è stato espulso
Ho sbagliato di nuovo. Ancora una volta ho sfiorato quel rumore costante in cui tutto è valido, dove l'opinione sembra più importante che pensare e parlare pesa meno dell'eco che genera. Andiamo avanti, con lavoro e lotta, come ho sempre fatto.
