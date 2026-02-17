Caso Bastoni: “Chiedo scusa, ma quanto perbenismo”. Scintille tra le società

Inter e Juventus, il tema è sempre quello che riguarda Bastoni. Anche fra le due società non mancano le scintille

17 febbraio 2026

Continua a far parlare di sè Inter-Juventus, il derby d'Italia. Ovviamente la figura al centro di tutto è quella di Alessandro Bastoni, e la sua simulazione. Oggi per la prima volta ha parlato di questo in conferenza stampa: "Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo, per capire le differenze rispetto al live. Ho sentito un contatto al braccio, che rivedendo ho assolutamente accentuato."

"Detto ciò non pensavo di creare così tanto scalpore, ho notato anche tanta falsità e finto perbenismo. Ho sentito tanti addetti ai lavori dire cose che non stanno ne in cielo e ne in terra. Ringrazio chi ha detto le cose giuste, ovvero che ho sbagliato"

Le società — Christian Chivu invece ha parlato così: "Il calcio è così da cento anni. Bisogna smettere di fare i moralisti. Ogni domenica c’è un caso del genere, dai tempi di Maradona che fa un gol di mano al Mondiale. Nessuno gli ha mai detto nulla." Lato Juventus invece, è stato Comolli a prendere la parola: "Non voglio rispondere ai commenti fatti dai dirigenti di altri club, non vogliamo parlare delle persone del passato ma del futuro"