Lotta salvezza, tegola per il Verona: finita la stagione per un titolare

Brutte notizie per l’Hellas Verona: secondo il comunicato del club scaligero, Suat Serdar si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio e dovrà sottoporsi a intervento chirurgico, con conseguente stagione conclusa in anticipo. La prognosi parla di un recupero di 6-7 mesi e per il centrocampista non ci sarà più spazio in questa annata.