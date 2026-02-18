Lotta salvezza, tegola per il Verona: finita la stagione per un titolare

Brutte notizie per l’Hellas Verona: secondo il comunicato del club scaligero, Suat Serdar si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio e dovrà sottoporsi a intervento chirurgico, con conseguente stagione conclusa in anticipo. La prognosi parla di un recupero di 6-7 mesi e per il centrocampista non ci sarà più spazio in questa annata.
Tegola pesante in casa Verona: rottura del crociato e stagione finita per Suat Serdar. Ecco il comunicato del club.
Questa assenza pesa tantissimo per una squadra già in grande difficoltà in classifica: il Verona è attualmente ultimo in Serie A a 15 punti, in coabitazione con Pisa, entrambe squadre che lottano per salvarsi con la Fiorentina
