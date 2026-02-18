Animi infuocati in Milan-Como, Allegri litiga con Fabregas: “Sei un bambino”

Saelemaekers che riparte e che viene bloccato da... Cesc Fabregas . In Milan-Como è successo un po' di tutto, compresa una bella lite tra i due allenatori: da una parte Massimiliano Allegri , che è stato espulso e che non ha risparmiato parole pesanti nei confronti del tecnico spagnolo, il quale, dall'altra, si è reso protagonista di un brutto episodio (l'aver rallentato il calciatore rossonero).

Il mister livornese non ci sta e dopo aver protestato fortemente per l'episodio in questione, beccandosi per questo motivo l'espulsione, ha rincarato la dose nella pancia di San Siro, quando prima di andare in sala stampa ha incrociato proprio Fabregas. "Sei un bambino che ha iniziato solo ora", avrebbe detto Allegri, aggiungendo una serie di insulti a cui il tecnico del Como ha risposto per le rime. Fabregas davanti taccuini e microfoni si è comunque scusato per quanto accaduto in campo, scuse ritenute pero dallo stesso Allegri pressoché inutili.