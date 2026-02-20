Chivu dovrà fare a meno del suo capitano per diverse partite, con rischio anche per il match del Franchi contro i viola
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Lautaro Martínez a rischio Franchi: possibile forfait contro la Fiorentina
altre news
Lautaro Martínez a rischio Franchi: possibile forfait contro la Fiorentina
Lautaro Marrtinez a rischio per la gara contro la Fiorentina, sicura la sua assenza per il derby della madonnina.
L’Inter dovrà rinunciare a Lautaro Martínez. L’attaccante nerazzurro si è sottoposto oggi a controlli clinici e strumentali a seguito dell’infortunio rimediato in Champions League contro il Bodø Glimt: gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.
Franchi a rischio—
“La situazione dell’attaccante sarà rivalutata la prossima settimana”, ha precisato il club. Lo stop previsto è di circa 3-4 settimane: Lautaro salterebbe così il derby contro il Milan dell’8 marzo e potrebbe tornare solo dopo la sosta per le nazionali di fine marzo. In questo scenario, il 22 marzo rimane incerta la sua presenza per la partita del Franchi contro la Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA