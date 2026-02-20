Lautaro Martínez a rischio Franchi: possibile forfait contro la Fiorentina

L’Inter dovrà rinunciare a Lautaro Martínez. L’attaccante nerazzurro si è sottoposto oggi a controlli clinici e strumentali a seguito dell’infortunio rimediato in Champions League contro il Bodø Glimt: gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

Franchi a rischio

“La situazione dell’attaccante sarà rivalutata la prossima settimana”, ha precisato il club. Lo stop previsto è di circa 3-4 settimane: Lautaro salterebbe così il derby contro il Milan dell’8 marzo e potrebbe tornare solo dopo la sosta per le nazionali di fine marzo. In questo scenario, il 22 marzo rimane incerta la sua presenza per la partita del Franchi contro la Fiorentina.