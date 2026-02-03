Udinese, lesione per Davis. I tempi di recupero in vista della Fiorentina

Nella sfida contro la Roma, l'attaccante dell'Udinese Keinan Davis, è uscito al 56° a causa di un infortunio muscolare. Kosta Runjaic ha inserito al suo posto Idrissa Gueye. Nella giornata di oggi Davis si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione all'adduttore sinistro.
Kenian Davis ha subito una lesione all'adduttore sinistro
L'Udinese, attraverso i propri canali ufficiali, ha diramato un comunicato per rendere note le condizioni del giocatore:
Udinese calcio comunica che, all'esito degli esami strumentali, Keinan Davis ha riportato una lesione all'adduttore sinistro. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo per essere a disposizione nel giro di 4 settimane.
L'attaccante dovrebbe dunque saltare la sfida contro la Fiorentina fissata per il primo marzo.
