La simulazione di Alessandro Bastoni in Inter-Juventus continua a far discutere e ad alimentare polemiche dentro e fuori dal campo. Dopo le critiche e il dibattito sull’episodio che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu, a intervenire con parole durissime è stato Antonio Cassano.
Caso Bastoni, Cassano attacca la Juventus: "Hanno fatto più danni della grandine"
Caso Bastoni, Cassano attacca la Juventus: “Hanno fatto più danni della grandine”
Nel corso del podcast Viva el Futbol, l’ex attaccante di Roma e Real Madrid ha attaccato frontalmente la Juventus: «Adesso la morale la fa la Juve. Hanno fatto più danni della grandine, hanno combinato disastri facendo perdere scudetti agli altri e adesso rompono i cog***ni perché c’è stata la simulazione di Bastoni. Non rompete il ca**o e statevene zitti».
Cassano ha poi allargato il discorso anche alla politica: «Il ragazzo ha sbagliato, ma ora i politici invece di sistemare questo Paese che va a rotoli pensano a rompergli il ca**o per avere qualche consenso in più tra i tifosi».
