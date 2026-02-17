Caso Bastoni, Cassano attacca la Juventus: “Hanno fatto più danni della grandine”

La simulazione di Alessandro Bastoni in Inter-Juventus continua a far discutere e ad alimentare polemiche dentro e fuori dal campo. Dopo le critiche e il dibattito sull’episodio che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu, a intervenire con parole durissime è stato Antonio Cassano .

Nel corso del podcast Viva el Futbol, l’ex attaccante di Roma e Real Madrid ha attaccato frontalmente la Juventus: «Adesso la morale la fa la Juve. Hanno fatto più danni della grandine, hanno combinato disastri facendo perdere scudetti agli altri e adesso rompono i cog***ni perché c’è stata la simulazione di Bastoni. Non rompete il ca**o e statevene zitti».