Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi è tornato sull’episodio che ha visto protagonista Fabiano Parisi nel finale dell’ultima gara, contro il Como, criticandone duramente l’atteggiamento.
Polverosi su Parisi: “Per gli arbitri d’ora in poi sarà simulatore a vita”
Il duro commento sul comportamento di Fabiano Parisi a Como
Polverosi è stato netto: «Da ora in poi Parisi sarà un simulatore a vita. Gli arbitri si parlano tra di loro e, da questo momento, se ci sarà un mezzo rigore su di lui sarà sempre no».
Secondo il giornalista, il rischio è quello di compromettere la propria credibilità agli occhi della classe arbitrale: «Non si capisce che guadagno ci sia a fare queste sceneggiate, con duemila telecamere addosso. Come sarà la sua vita negli stadi?».
Infine, l’affondo conclusivo: «La simulazione è una sciocchezza, prima di tutto per te stesso».
