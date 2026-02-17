Polverosi su Parisi: “Per gli arbitri d’ora in poi sarà simulatore a vita”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi è tornato sull’episodio che ha visto protagonista Fabiano Parisi nel finale dell’ultima gara, contro il Como, criticandone duramente l’atteggiamento.

Polverosi è stato netto: «Da ora in poi Parisi sarà un simulatore a vita. Gli arbitri si parlano tra di loro e, da questo momento, se ci sarà un mezzo rigore su di lui sarà sempre no».