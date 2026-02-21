Pisa in emergenza: a Firenze giocherà il terzo portiere

Il Pisa si prepara al delicato derby contro la Fiorentina, una sfida inaspettatamente decisiva per la salvezza. La squadra di Oscar Hiljemark arriva da un inizio di stagione complicato, con una vittoria mancante da troppo tempo, e deve invertire la rotta dopo il pareggio con il Verona e la sconfitta casalinga contro il Milan.
A complicare ulteriormente i piani del tecnico è l’assenza del portiere Simone Scuffet, fermo per almeno un mese a causa di un problema muscolare. Mentre Semper fuori per un'infiammazione al ginocchio, con buone probabilità tornerà il 2 marzo contro il Bologna. Probabile quindi il ricorso al terzo portiere Nicolas, veterano amatissimo dai tifosi, che potrà mettere la sua esperienza al servizio della squadra nella difficile battaglia del derby. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
