Torino, Vlasic: “Momento difficile. Tanti di noi non abituati alla lotta salvezza”

Nikola Vlasic, giocatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dei granata contro il Genoa di De Rossi:
Le parole di Nikola Vlasic dopo la brutta sconfitta del Torino contro il Genoa
Dobbiamo essere consapevoli di dove ci troviamo, siamo in un momento difficile. C'è ancora tempo ma ogni giocatore deve alzare il livello. E' una brutta situazione e noi non siamo abituati perché ci sono tanti calciatori che non hanno mai lottato per la salvezza. Dobbiamo svegliarci e non commettere errori individuali come oggi. Dobbiamo soffrire insieme. Se nei primi 25 minuti non avessimo preso gol sarebbe stato più facile, poi c'è stato il rosso a Ilkhan, un giovane che ci tiene tanto. Dobbiamo guardare avanti, sappiamo cosa fare.
Siamo noi giocatori che dobbiamo fare di più perché abbiamo le qualità, teniamo fuori direttore, allenatore e presidente. Ma per la salvezza non basta solo la qualità e la tecnica. Abbiamo tempo, ma se non alziamo il livello, dormendo prima, mangiando meglio e allenandoci di più, sarà dura. La strada deve essere quella. Baroni ci ha detto più o meno questo.
