Lazio, rottura della clavicola per Rovella: possibile rientro per la Fiorentina?

Piove sul bagnato in casa Lazio. Al suo rientro in campo da titolare dopo la pubalgia, Nicolò Rovella , è costretto nuovamente allo stop. Contro il Cagliati il tecnico Maurizio Sarri ha dovuto sostituire il centrocampista a seguito di una caduta scomposta sulla spalla destra.

La Lazio, dopo gli sccertamenti, ha comunicato che "il calciatore Nicolò Rovella ha riportato una frattura scomposta della clavicola destra. Il giocatore rientrerà a Roma insieme alla squadra e, nelle prossime ore, sarà sottoposto a visita ortopedica specialistica". Rovella dovrà rimanere fuori circa un mese e mezzo, rientrando a metà aprile. La Fiorentina affronterà la Lazio il 12 aprile. E' dunque da monitorare il rientro del centrocampista.