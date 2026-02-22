Pisa, i convocati per il derby: Hiljemark recupera un portiere. Out Stengs

Il Pisa ha diramato la lista dei giocatori che sono stati convocati per la sfida contro la Fiorentina, in programma lunedì alle ore 18:30. Buone notizie per il tecnico dei nerazzurri che recupera il portiere Adrian Semper, il quale dovrebbe partire dalla panchina, e Albiol, recuperato dallo stiramento. Ancora indisponibile il nuovo arrivo Calvin Stengs. La lista:
1 – Adrian SEMPER
2 – Rosen BOZHINOV
3 – Samuele ANGORI
4 – Antonio CARACCIOLO
5 – Simone CANESTRELLI
6 – Marius MARIN
7 – Mehdi LERIS
8 – Malthe HOJHOLT
9 – Henrik MEISTER
10 – Matteo TRAMONI
11 – Juan CUADRADO
12 – Nicolas ANDRADE
14 – Ebenezer AKINSANMIRO
15 – Idrissa TOURE’
17 – Rafiu DUROSINMI
19 – Samuel ILING-JUNIOR
20 – Michel AEBISCHER
26 – Francesco COPPOLA
32 – Stefano MOREO
33 – Arturo CALABRESI
34 – Tommaso GUIZZO
35 – Felipe LOYOLA
36 – Gabriele PICCININI
39 – Raul ALBIOL
81 – Filip STOJILKOVIC
99 – Lucas LORRAN
