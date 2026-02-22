Viola News
Pisa, i convocati per il derby: Hiljemark recupera un portiere. Out Stengs

Oscar Hiljemark
I convocati di Oscar Hiljemark per la sfida contro la Fiorentina
Redazione VN

Il Pisa ha diramato la lista dei giocatori che sono stati convocati per la sfida contro la Fiorentina, in programma lunedì alle ore 18:30. Buone notizie per il tecnico dei nerazzurri che recupera il portiere Adrian Semper, il quale dovrebbe partire dalla panchina, e Albiol, recuperato dallo stiramento. Ancora indisponibile il nuovo arrivo Calvin Stengs. La lista:

1 – Adrian SEMPER

2 – Rosen BOZHINOV

3 – Samuele ANGORI

4 – Antonio CARACCIOLO

5 – Simone CANESTRELLI

6 – Marius MARIN

7 – Mehdi LERIS

8 – Malthe HOJHOLT

9 – Henrik MEISTER

10 – Matteo TRAMONI

11 – Juan CUADRADO

12 – Nicolas ANDRADE

14 – Ebenezer AKINSANMIRO

15 – Idrissa TOURE’

17 – Rafiu DUROSINMI

19 – Samuel ILING-JUNIOR

20 – Michel AEBISCHER

26 – Francesco COPPOLA

32 – Stefano MOREO

33 – Arturo CALABRESI

34 – Tommaso GUIZZO

35 – Felipe LOYOLA

36 – Gabriele PICCININI

39 – Raul ALBIOL

81 – Filip STOJILKOVIC

99 – Lucas LORRAN

