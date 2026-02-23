Torino, game over Baroni. Va verso l’esonero, c’è già accordo per il sostituto

Il 3 a 0 rimediato a Genova risulta fatale. Marco Baroni, dopo più di metà campionato estremamente deludente alla guida del Torino verrà a breve esonerato. Questo quanto emerge da casa granata nelle ultime ore. Con la squadra adesso totalmente invischiata nella lotta salvezza, la società ha deciso di sollevare l'allenatore dall'incarico. Una notizia per cui si attende solo l'ufficialità. Non solo. Il board avrebbe già trovato un accordo di massima pe ril sostituto.
Si tratta di Roberto D'Aversa, come annuncia Gianluca Di Marzio e come si può leggere su toronews.net. Il tecnico, oggi fermo, era già stato cercato dalla Fiorentima dopo l'esonero di Pioli.
