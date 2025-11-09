Vanoli mette d’accordo il tifo viola, non come D’Aversa. Ma la rabbia è tanta

La Nazione su Vanoli e il tifo

Redazione VN 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 07:26)

L’atmosfera in casa Fiorentina, alla vigilia dell’esordio di Paolo Vanoli, è di cauto ottimismo e rinnovata fiducia. L’ex esterno viola, accolto con favore dalla tifoseria, ha unito un ambiente che nelle ultime settimane era profondamente spaccato. La piazza ha approvato la sua nomina, soprattutto dopo essersi opposta con decisione all’ipotesi D’Aversa, e ha apprezzato il suo approccio umile e misurato. Sui social è nato il cosiddetto “vanolismo”, un piccolo movimento di entusiasmo e speranza dopo dieci giornate di frustrazione senza vittorie. Il messaggio dei tifosi è chiaro: “Falli correre, mister”. Ora che Pioli e Pradè non ci sono più, i giocatori non hanno più alibi.

La Curva Fiesole ha espresso il proprio pensiero in modo diretto con uno striscione apparso ai cancelli del Franchi: «Senza mister non avete più scusanti. Lottare e vincere o passeremo alle maniere pesanti», accompagnato dalla scritta “Last warning” in rosso. È l’ultimo avvertimento alla squadra, invitata a reagire e a ritrovare orgoglio. Il pubblico viola, da inizio stagione deluso e disilluso, è pronto a dare una nuova possibilità, ma pretende segnali concreti di cambiamento. Il primo banco di prova sarà oggi a Marassi, dove oltre 800 tifosi accompagneranno la squadra in trasferta per sostenere Vanoli nella sua prima da allenatore viola.

Il rapporto tra squadra e tifosi, ormai logorato, ha bisogno di una scintilla per rinascere, e il nuovo tecnico sa che il modo migliore per riaccendere la passione è tornare a vincere. Anche a Mainz la Fiorentina era stata contestata duramente, segno di una frattura che solo i risultati possono ricomporre. Per questo la partita contro il Genoa ha un valore doppio: sportivo e simbolico. Un buon risultato darebbe a Vanoli il tempo e la serenità necessari per lavorare durante la sosta e preparare al meglio la sfida al Franchi contro la Juventus, con la speranza di riportare il pubblico dalla parte della squadra. Lo scrive la Nazione.