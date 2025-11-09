Il tifo viola c’è, almeno in trasferta. Ma arrivano le minacce

Vicinanza e supporto sì, ma contestazione ancora in atto, con la rabbia che, dopo l'addio del direttore sportivo Daniele Pradè e del tecnico Stefano Pioli, si sposta ora sui giocatori: “Ultimo avvertimento" ha scritto la Curva Fiesole sopra uno striscione appeso fuori dal Franchi. "Senza mister non avete più scusanti. Lottare e vincere o passeremo alle maniere pesanti!". Nessun velo, ma una minaccia di conseguenze concrete. Sotto la lente d'ingrandimento ora sono finiti Luca Ranieri e compagni.