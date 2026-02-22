Compagni all’Hellas Verona, oggi un obiettivo comune: Kean sfida Nicolas e Caracciolo

Quella contro il Pisa è una sfida che riporta Moise Kean ai tempi del Verona

Marta Bucalossi Redattrice 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 17:41)

Un tuffo nel passato per Moise Kean che lunedì contro il Pisa ritrova due dei suoi vecchi compagni ai tempi dell'Hellas Verona. Si tratta del portiere Nicolas e del difensore Caracciolo. Se il primo trova la titolarità per la seconda gara consecutiva a causa degli infortuni di Semper e Scuffet, il secondo è un trascinatore della squadra nerazzurra. Un incrocio che riporta alla memoria la stagione 2017/18 in veste gialloblù, al termine della quale la formazione guidata da Fabio Pecchia retrocesse.

Un ricordo non felice neanche per i tifosi viola che videro la Fiorentina perdere al Franchi per 1-4 con doppietta di Kean. L'attaccante allora diciottenne muoveva i primi passi in Serie A, in quella che è stata per lui una stagione di crescita prima del rientro alla Juventus. In campo con lui c'erano proprio Nicolas tra i pali e Caracciolo al centro della difesa, autori di un'ottima prestazione. Entrambi tra i protagonisti dell'Hellas in una stagione tutt'altro che semplice con, rispettivamente, 36 e 33 partite disputate su 38.

Domani i tre si ritroveranno sul campo del Franchi in una sfida fondamentale per la lotta salvezza. Ma se allora Kean era solo all'inizio della sua carriera, oggi è un attaccante maturo chiamato a trascinare la Fiorentina fuori da questa situazione grazie ai suoi gol e alla sua fisicità, diventata nel tempo un’arma determinante. Lato Pisa, Hiljemark si affida all'esperienza di Nicolas e alla leadership di Caracciolo, due giocatori che sannpo bene cosa significhi combattere fino all’ultima giornata per restare in categoria.

Da lotta salvezza a lotta salvezza, gli obiettivi per i tre giocatori sono gli stessi di quel lontano 2017/18, ma il peso della sfida è ancora più grande: l'esito della gara indirizzerà la stagione di entrambe le squadre nel bene e nel male. Se il passato li ha uniti, oggi il presente li divide e la partita del Franchi dirà quale delle due formazioni potrà guardare al futuro con maggiore serenità.