Compagni all’Hellas Verona, oggi un obiettivo comune: Kean sfida Nicolas e Caracciolo

Quella contro il Pisa è una sfida che riporta Moise Kean ai tempi del Verona
Un tuffo nel passato per Moise Kean che lunedì contro il Pisa ritrova due dei suoi vecchi compagni ai tempi dell'Hellas Verona. Si tratta del portiere Nicolas e del difensore Caracciolo. Se il primo trova la titolarità per la seconda gara consecutiva a causa degli infortuni di Semper e Scuffet, il secondo è un trascinatore della squadra nerazzurra. Un incrocio che riporta alla memoria la stagione 2017/18 in veste gialloblù, al termine della quale la formazione guidata da Fabio Pecchia retrocesse.

Un ricordo non felice neanche per i tifosi viola che videro la Fiorentina perdere al Franchi per 1-4 con doppietta di Kean. L'attaccante allora diciottenne muoveva i primi passi in Serie A, in quella che è stata per lui una stagione di crescita prima del rientro alla Juventus. In campo con lui c'erano proprio Nicolas tra i pali e Caracciolo al centro della difesa, autori di un'ottima prestazione. Entrambi tra i protagonisti dell'Hellas in una stagione tutt'altro che semplice con, rispettivamente, 36 e 33 partite disputate su 38.

Domani i tre si ritroveranno sul campo del Franchi in una sfida fondamentale per la lotta salvezza. Ma se allora Kean era solo all'inizio della sua carriera, oggi è un attaccante maturo chiamato a trascinare la Fiorentina fuori da questa situazione grazie ai suoi gol e alla sua fisicità, diventata nel tempo un’arma determinante. Lato Pisa, Hiljemark si affida all'esperienza di Nicolas e alla leadership di Caracciolo, due giocatori che sannpo bene cosa significhi combattere fino all’ultima giornata per restare in categoria.

Da lotta salvezza a lotta salvezza, gli obiettivi per i tre giocatori sono gli stessi di quel lontano 2017/18, ma il peso della sfida è ancora più grande: l'esito della gara indirizzerà la stagione di entrambe le squadre nel bene e nel male. Se il passato li ha uniti, oggi il presente li divide e la partita del Franchi dirà quale delle due formazioni potrà guardare al futuro con maggiore serenità.

