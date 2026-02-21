Fiorentina 2025/26, l’era Paratici si apre con il 7° monte ingaggi in Serie A

Nella tabella riassuntiva di questo articolo riportiamo gli ingaggi percepiti dai giocatori viola per la stagione 2025/26 . Sono 26 al momento quelli che costituiscono la rosa a disposizione di Paolo Vanoli . Ovviamente sono considerati gli stipendi dei nuovi acquisti , e dei giocatori che gravitano in orbita prima squadra. La Fiorentina - vi anticipiamo - attualmente è 7° per monte ingaggi in Serie A , con oltre 60 milioni lordi a bilancio per gli stipendi dei soli calciatori. Pioli resta a libro paga con un triennale da 3 milioni netti, e gli stipendi complessivi sono saliti fino a quota 110 milioni , cifra che colloca la Fiorentina al settimo posto in Serie A anche per costo del personale.

A "pesare" sulle casse viola in particolare gli acquisti estivi, molti dei quali rivelatisi sbagliati. Edin Dzeko, contratto da 1,8 milioni netti, è partito direzione Germania. Anche Viti se ne è già andato. L'altro ex Empoli Jacopo Fazzini, poco impiegato, ne percepisce 1,2 fino al 2030. Simon Sohm è partito, direzione Bologna. Lo svizzero aveva firmato un contratto remunerativo fino al 2030, a 1,3/1,4 milioni netti. Quindi Roberto Piccoli dal Cagliari: anche lui ha firmato un contratto fino al 2030, a 1,6 milioni stagionali. Il prestito di Hans Nicolussi Caviglia (dal Venezia), è stato già risolto. Infine Tariq Lamptey, pagato a 6 milioni al Brighton. L'inglese, gravemente infortunato, ha un salario da 1,5 milioni per i prossimi 4 anni (2029).