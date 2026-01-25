Edin Dzeko ha lasciato la Fiorentina e l'Italia dopo una metà di stagione deludente. Il bosniaco ha fatto una scelya romantica, ovvero lo Shalke 04, una nobile decaduta in Germania. I Minatori sono primi in Bundesliga 2, e puntano al ritorno in prima serie. Dzeko ha esordito oggi, entrando dalla panchina. Un esordio da sogno per l'ex viola.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Che esordio per Dzeko. Gol al debutto, e lo Shalke rimonta nel finale
altre news
Che esordio per Dzeko. Gol al debutto, e lo Shalke rimonta nel finale
Edin Dzeko si è presentato benissimo allo Shalke 04. Il bosniaco esordisce con una rete pesante
https://twitter.com/schalketurkiye/status/2015430214025699623
Che esordio—
Dopo pochi minuti dal suo ingresso, l'ex viola ha timbrato il cartellino, firmando la rete dell'1-2. Un gol che ha acceso l'entusiasmo dei 60mila della Veltins Arena. Nel finale Karaman ha pareggiato i conti contro il Kaiserslautern. Un punto pesante, ed un impatto strepitoso per Edin Dzeko.
© RIPRODUZIONE RISERVATA