Che esordio per Dzeko. Gol al debutto, e lo Shalke rimonta nel finale

Edin Dzeko ha lasciato la Fiorentina e l'Italia dopo una metà di stagione deludente. Il bosniaco ha fatto una scelya romantica, ovvero lo Shalke 04, una nobile decaduta in Germania. I Minatori sono primi in Bundesliga 2, e puntano al ritorno in prima serie. Dzeko ha esordito oggi, entrando dalla panchina. Un esordio da sogno per l'ex viola.