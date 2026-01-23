Viola News
Lutto in casa Viviano: se n’è andato babbo Generoso, aveva 77 anni

Lutto in casa Viviano: è scomparso il padre Generoso all’età di 77 anni. Il cordoglio per l’ex portiere della Fiorentina
Redazione VN

Lutto per Emiliano Viviano. Nelle scorse ore è venuto a mancare il padre Generoso, all’età di 77 anni.

Una notizia che ha colpito profondamente l’ex portiere viola e tutta la sua famiglia. In questo momento di grande dolore, alla famiglia Viviano vanno le più sentite condoglianze e un forte abbraccio.

La redazione si unisce al cordoglio per la scomparsa di Generoso Viviano, stringendosi attorno a Emiliano e ai suoi cari.

