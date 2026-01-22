FOTO – Dzeko ha messo la Fiorentina alle spalle: già in campo con lo Schalke 04

Conclusa ufficialmente l'esperienza alla Fiorentina, Edin Dzeko si è trasferito allo Schalke 04 che punta a tornare in Bundesliga dopo cinque anni di Zweite. L'attaccante bosniaco, che nei sei mesi in viola non ha lasciato traccia, proverà ad essere competitivo nella seconda serie tedesca. Intanto, dopo le foto di rito con il nuovo club, il classe '86 è già sceso in campo per il primo allenamento con la sua nuova squadra.