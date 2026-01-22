Lazzari: “Col Cagliari sarà una gara aperta. Ecco cosa me lo fa dire”

“Due squadre in fiducia”

«Entrambe le squadre arrivano bene al match, essendo reduci da un risultato molto positivo e, soprattutto, rinfrancante: il Cagliari ha battuto una big come la Juventus, mentre la Fiorentina ha vinto con merito sul campo del Bologna di Italiano, grande realtà del nostro calcio. Questi due successi hanno rappresentato un’enorme iniezione di fiducia per le due squadre, quindi quella di dopodomani sarà una partita in cui sia i toscani che gli isolani cercheranno di portare sul campo l’euforia e l’entusiasmo derivanti dagli ultimi risultati ottenuti. Prevedo una gara molto aperta ed equilibrata.»