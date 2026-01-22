Ancora Dzeko: “Schalke? Non conta la categoria, Gosens mi ha consigliato”

Gosens e un ex Schalke hanno consigliato Edin Dzeko di accettare l'offerta del club tedesco

Arrivano altre parole di Edin Dzeko nel suo primo giorno da calciatore dello Schalke 04: "Molti mi hanno detto che sono matto a scendere di categoria - ha detto il bosniaco - ma non Robin Gosens tifoso dello Schalke, che mi ha detto subito che avrei dovuto accettare".

Altri suggerimenti sono giunti da Sead Kolasinac, connazionale di Dzeko e attualmente all'Atalanta dopo tanti anni spesi con il club di Gelsenkirchen: "È un grande tifoso dello Schalke, cosa poteva dirmi? È davvero emozionato e vuole venire a vedere la mia prima partita. Ha sicuramente già comprato la mia maglia".