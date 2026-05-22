Simon Sohm non verrà riscattato dal Bologna e si appresta a fare ritorno alla Fiorentina dopo il prestito. A scriverne è La Gazzetta dello Sportche spiega come il club viola verserà nelle casse degli emiliani i 14 milioni di euro stabiliti per l'acquisto a titolo definitivo di Giovanni Fabbian, mentre l'ex giocatore del Parma farà rientro alla base.
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Anche Sohm non ha convinto. Niente riscatto, tornerà a Firenze
Niente da fare per Sohm che dopo una seconda parte di stagione passata al Bologna farà rientro alla Fiorentina
Niente da fare—
Nonostante le voci di un prestito ridiscusso e che il tecnico Vincenzo Italiano gli abbia concesso molto spazio e continuità durante la seconda parte della stagione, Sohm non è riuscito a convincere la dirigenza rossoblù a puntare ancora su di lui. Il calciatore elvetico si aggiunge così alla folta lista dei giocatori rientranti dal prestito che in estate torneranno a disposizione del club di Firenze, anche se probabilmente non riaprirà neppure le valigie.
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