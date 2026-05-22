Anche Sohm non ha convinto. Niente riscatto, tornerà a Firenze

Simon Sohm non verrà riscattato dal Bologna e si appresta a fare ritorno alla Fiorentina dopo il prestito. A scriverne è La Gazzetta dello Sport che spiega come il club viola verserà nelle casse degli emiliani i 14 milioni di euro stabiliti per l'acquisto a titolo definitivo di Giovanni Fabbian , mentre l'ex giocatore del Parma farà rientro alla base.

Niente da fare

Nonostante le voci di un prestito ridiscusso e che il tecnico Vincenzo Italiano gli abbia concesso molto spazio e continuità durante la seconda parte della stagione, Sohm non è riuscito a convincere la dirigenza rossoblù a puntare ancora su di lui. Il calciatore elvetico si aggiunge così alla folta lista dei giocatori rientranti dal prestito che in estate torneranno a disposizione del club di Firenze, anche se probabilmente non riaprirà neppure le valigie.