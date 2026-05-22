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Anche Sohm non ha convinto. Niente riscatto, tornerà a Firenze

Simon Sohm
Niente da fare per Sohm che dopo una seconda parte di stagione passata al Bologna farà rientro alla Fiorentina
Redazione VN

Simon Sohm non verrà riscattato dal Bologna e si appresta a fare ritorno alla Fiorentina dopo il prestito. A scriverne è La Gazzetta dello Sportche spiega come il club viola verserà nelle casse degli emiliani i 14 milioni di euro stabiliti per l'acquisto a titolo definitivo di Giovanni Fabbian, mentre l'ex giocatore del Parma farà rientro alla base.

Niente da fare

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Nonostante le voci di un prestito ridiscusso e che il tecnico Vincenzo Italiano gli abbia concesso molto spazio e continuità durante la seconda parte della stagione, Sohm non è riuscito a convincere la dirigenza rossoblù a puntare ancora su di lui. Il calciatore elvetico si aggiunge così alla folta lista dei giocatori rientranti dal prestito che in estate torneranno a disposizione del club di Firenze, anche se probabilmente non riaprirà neppure le valigie.

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