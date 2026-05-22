CorFio: “Cessioni, rischia anche Pongracic. Brescianini e Fabbian non sicuri”

Se ne potrebbero andare Dodò, Pongracic e Gosens. Certe scelte dipenderanno dalle motivazioni dei singoli, dalle idee dell’allenatore

Redazione VN 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 08:54)

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul futuro della Fiorentina. Ringraziamo Vanoli e salutiamo mezza squadra. Sicuramente Gudmundsson, che è il miglior marcatore stagionale con 10 reti, ma non è mai stato quello di Genova e tutti i prestiti dello scorso gennaio, un mercato non certo indimenticabile (ma non è facile in quelle condizioni):

Solomon, Harrison, Rugani. Neppure Fabbian e Brescianini, riscattati per una cifra di poco superiore ai 25 milioni, sono certi di rimanere. Se ne potrebbero andare Dodò, Pongracic e Gosens. Certe scelte dipenderanno dalle motivazioni dei singoli, dalle idee dell’allenatore, dal sistema di gioco.

Noi ci permettiamo solo un suggerimento: non abbandonare la strada dei giovani e degli italiani che, ad eccezione di Ndour, hanno fallito: Comuzzo, Fortini, Fazzini e lo stesso Fabbian. Da chi ripartire? Da un progetto chiaro, sostenibile, trasparente. Ma per metterlo in pratica non basta Paratici: serve una società solida, convinta, determinata. Presente.