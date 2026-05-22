Nazione: “Per molti sarà addio. Vanoli vuole vincere per rimanere”

Sul campo, Paolo Vanoli proverà a chiudere con un’altra prestazione positiva, anche contro l’ex Palladino

Redazione VN 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 08:42)

Voltandosi indietro, il campionato della Fiorentina appare come una stagione difficile e quasi incredibile nella sua evoluzione. Una delle più buie della storia recente del club, nata con l’obiettivo della salvezza e arrivata invece a trasformarsi in una lunga sofferenza, con un finale segnato da tensione e senza alcuna reale soddisfazione sportiva. L’ultima partita al Franchi viene così vissuta come una chiusura definitiva, più simile a un “ultimo giorno di scuola” fatto di addii che di celebrazioni.

L’attenzione sarà più sugli spalti che sul campo, con un clima di contestazione e la forte attesa della tifoseria per conoscere i programmi futuri del club. In questo senso, il viaggio a New York di Paratici e Ferrari per incontrare la proprietà Commisso sarà decisivo per delineare le strategie estive e il progetto della prossima stagione. La piazza vuole soprattutto risposte chiare e una svolta rispetto al recente passato.

Sul campo, Paolo Vanoli proverà a chiudere con un’altra prestazione positiva, anche contro l’ex Palladino, ma con una rosa ancora rimaneggiata tra assenze e rotazioni obbligate. Mancano diversi giocatori chiave e restano molte incognite sul futuro di altri. L’auspicio del tecnico è che questa non sia la sua ultima panchina in viola, mentre la stagione si chiude tra addii, incertezze e la necessità di ripartire quasi da zero. Lo scrive la Nazione.