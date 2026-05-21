Archiviata la salvezza e con l’ultima sfida stagionale ormai alle porte, la Fiorentina si prepara a vivere un’estate che dovrà necessariamente segnare un nuovo inizio. Fabio Paratici e la dirigenza viola saranno chiamati a rilanciare il progetto tecnico, a partire dalla scelta dell’allenatore.
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Fiorentina, pista Iraola quasi impossibile: ora ci pensa anche il Liverpool
Il futuro di Paolo Vanoli resta ancora in bilico e, proprio per questo, iniziano già a circolare diversi nomi per la panchina viola. Tra i profili monitorati ci sarebbe anche quello di Andoni Iraola.
L’attuale tecnico del Bournemouth è infatti destinato a lasciare il club inglese al termine della stagione, nonostante le proposte di rinnovo ricevute. La concorrenza, però, è già molto forte. Sul tecnico spagnolo ci sarebbe da tempo il Crystal Palace F.C., pronto a salutare Oliver Glasner al termine della stagione. Ma non solo: secondo quanto riportato da FootMercato, nelle ultime ore anche il Liverpoolavrebbe iniziato a seguire con attenzione la situazione dell’allenatore.
Il club inglese starebbe valutando il profilo di Iraola in caso di separazione con Arne Slot, inserendosi così nella corsa a uno dei tecnici più apprezzati del panorama europeo. Per la Fiorentina, dunque, l’eventuale pista Iraola si preannuncia particolarmente complicata.
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