Fiorentina, pista Iraola quasi impossibile: ora ci pensa anche il Liverpool

Iraola lascerà il Bournemouth, ma la Fiorentina deve fare i conti con la concorrenza di Liverpool e Crystal Palace.

Archiviata la salvezza e con l’ultima sfida stagionale ormai alle porte, la Fiorentina si prepara a vivere un’estate che dovrà necessariamente segnare un nuovo inizio. Fabio Paratici e la dirigenza viola saranno chiamati a rilanciare il progetto tecnico, a partire dalla scelta dell’allenatore.