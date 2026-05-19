Già si sapeva, ma il sogno-Maresca resterà tale: sarà lui il sostituto di Guardiola

Con la chiusura della Premier alle porte, anche in Inghilterra si inizia a parlare seriamente di futuro, mercato e cambiamenti. Una delle novità più importanti in vista della prossima stagione dovrebbe essere l'addio di Pep Guardiola al Manchester City. Il tecnico catalano, dopo dieci alla guida dei Citizens, infatti, potrebbe prendersi un anno sabbatico e per questo il club biancoceleste è a lavoro per individuare il suo sostituto.

E pare che la società di proprietà araba abbia già fatto la sua scelta: il nuovo allenatore dovrebbe essere Enzo Maresca, il quale dopo i successi ottenuti con Leicester e Chelsea tornerebbe al City, dove già aveva lavorato come membro dello staff proprio di Guardiola. Notizia, quella del tecnico italiano in direzione Manchester, peraltro non presa benissimo dal Chelsea, pronta a chiedere un risarcimento economico a causa di alcuni accordi ancora in essere, sempre secondo il club londinese, e non rispettati dall'ex centrocampista di Juventus, Fiorentina e Siviglia tra le altre.