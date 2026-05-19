Sempre più sicuri in casa Fiorentina dopo il successo contro la Juventus all'Allianz Stadium. Come raccontato da Gianluca Di Marzio, il club viola Fiorentina inizia a pensare e programmare in vista della prossima stagione. La notizia è che la prima scelta della società sia quella di proseguire insieme a Vanoli.
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Di Marzio: “La prima scelta della Fiorentina è proseguire con Vanoli”
Il futuro in casa Fiorentina sembra essere sempre più chiaro: Fabio Paratici, secondo Sky Sport, ha intenzione di proseguire con Vanoli
La situazione—
In programma c'è un incontro con l'ex allenatore del Torino, che sarà utile per capire quanto i programmi coincideranno e se ci saranno le condizioni per andare avanti insieme o meno.
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