Di Marzio: “La prima scelta della Fiorentina è proseguire con Vanoli”

Il futuro in casa Fiorentina sembra essere sempre più chiaro: Fabio Paratici, secondo Sky Sport, ha intenzione di proseguire con Vanoli

Sempre più sicuri in casa Fiorentina dopo il successo contro la Juventus all'Allianz Stadium. Come raccontato da Gianluca Di Marzio, il club viola Fiorentina inizia a pensare e programmare in vista della prossima stagione. La notizia è che la prima scelta della società sia quella di proseguire insieme a Vanoli.