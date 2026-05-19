Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Di Marzio: “La prima scelta della Fiorentina è proseguire con Vanoli”

calciomercato

Di Marzio: “La prima scelta della Fiorentina è proseguire con Vanoli”

Di Marzio: “La prima scelta della Fiorentina è proseguire con Vanoli” - immagine 1
Il futuro in casa Fiorentina sembra essere sempre più chiaro: Fabio Paratici, secondo Sky Sport, ha intenzione di proseguire con Vanoli
Redazione VN

Sempre più sicuri in casa Fiorentina dopo il successo contro la Juventus all'Allianz Stadium. Come raccontato da Gianluca Di Marzio, il club viola Fiorentina inizia a pensare e programmare in vista della prossima stagione. La notizia è che la prima scelta della società sia quella di proseguire insieme a Vanoli.

La situazione

—  

In programma c'è un incontro con l'ex allenatore del Torino, che sarà utile per capire quanto i programmi coincideranno e se ci saranno le condizioni per andare avanti insieme o meno.

Leggi anche
Il Milan mette alla porta Gimenez, sarà ceduto. Occasione per la Fiorentina?
Fiorentina ok Grosso, ma fai veloce. Di Marzio: “Non piace solo a Paratici, anzi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA