Il Milan mette alla porta Gimenez, sarà ceduto. Occasione per la Fiorentina?

Intanto, in casa Milan, un altro attaccante è stato messo alla porta: Santiago Gimenez. Il messicano viene da una stagione deludente

Redazione VN 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 12:02)

Non solo il futuro di Paolo Vanoli, anche quello di Moise Kean è tema caldo in casa Fiorentina. Fabio Paratici dovrà decidere cosa fare con l'attaccante viola, fermo ai box da 2 mesi e mezzo, reduce da una stagione deludente. La clausola da 65 milioni, valida i primi 15 giorni di luglio, non verrà presa in considerazione da nessuno ma gli estimatori per l'ex Juventus ci sono eccome, sopratutto all'estero.

Kean — Per questo motivo il ds viola sta iniziando a guardi intorno per trovare soluzione convenienti come Lorenzo Lucca e Konaté del Salisburgo. Intanto, in casa Milan, un altro attaccante è stato messo alla porta: Santiago Gimenez. Il messicano viene da una stagione deludente, con sole 17 presenze, 1 gol e 2 assist.

Gimenez — Nella passata stagione, arrivato a gennaio per 30 milioni, ha messo a segno 5 gol in 15 presenze. La sensazione è che il potenziale della punta, che in Olanda al Feyenoord ha fatto molto bene, sia ancora inespresso. Magari con la cessione di Kean, Gimenez potrebbe diventare una soluzione concreta per la Fiorentina.