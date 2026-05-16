Non solo Lucca, Gazzetta: “Paratici ha messo nel mirino Konaté, grande talento”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul l'attacco del futuro. Un profilo che potrebbe finire sotto i riflettori è quello di Karim Konaté, classe 2004 del Salisburgo e della Nazionale ivoriana. Sia nel 2023 che nel 2024 era finito nel mirino dell'Inter come prospetto di grande interesse, essendo uno dei migliori giovani talenti in circolazione in Europa. Forte di testa, rapido e con tecnica, allora aveva stregato il calcio internazionale e la cifra per aggiudicarselo si aggirava sui 25 milioni di euro. (PIACE LUCCA)