La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul l'attacco del futuro. Un profilo che potrebbe finire sotto i riflettori è quello di Karim Konaté, classe 2004 del Salisburgo e della Nazionale ivoriana. Sia nel 2023 che nel 2024 era finito nel mirino dell'Inter come prospetto di grande interesse, essendo uno dei migliori giovani talenti in circolazione in Europa. Forte di testa, rapido e con tecnica, allora aveva stregato il calcio internazionale e la cifra per aggiudicarselo si aggirava sui 25 milioni di euro. (PIACE LUCCA)
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Non solo Lucca, Gazzetta: “Paratici ha messo nel mirino Konaté, grande talento”
Konaté—
Ora, dopo un infortunio al legamento crociato, il prezzo potrebbe essersi ridotto sui 15 milioni. Uno stop da cui fra l'altro lattaccante si è ripreso al meglio con una seconda parte di stagione al Salisburgo ad alti livelli e numeri davvero importanti: sette gol in 15 presenze da 901 minuti in campionato. A questo si aggiungono quattro presenze in Europa League. L'ivoriano va in scadenza nel giugno 2028 e le sue qualità sono fuori discussione, con l'unica incognita che può legarsi al fatto di non aver mai giocato in Serie A.
Lucca—
Problema che non avrebbe un altro nome tornato di moda, Lorenzo Lucca, ora al Nottingham Forest, in prestito dal Napoli. La differenza fra i due è che l'ivoriano arriva da una seconda parte di stagione positiva, mentre l'italiano quest'anno ha faticato sia nel nostro campionato che in Premier.
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