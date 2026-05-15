Lazio, Sarri via? Gazzetta: “Lotito sulle tracce di un ex viola”

Dopo il derby con la Roma in programma domenica alle ore 12:00, in casa Lazio si inizierà a pianificare il futuro, partendo da un incontro tra Sarri e Lotito per stabilire se ci siano o meno i presupposti per proseguire insieme. Il tecnico toscano chiede delle garanzie ben precise per andare avanti, dopo una stagione tormentata come quella che sta per concludersi e proprio per questo motivo, il presidente biancoceleste già si sta guardando intorno.