Dopo il derby con la Roma in programma domenica alle ore 12:00, in casa Lazio si inizierà a pianificare il futuro, partendo da un incontro tra Sarri e Lotito per stabilire se ci siano o meno i presupposti per proseguire insieme. Il tecnico toscano chiede delle garanzie ben precise per andare avanti, dopo una stagione tormentata come quella che sta per concludersi e proprio per questo motivo, il presidente biancoceleste già si sta guardando intorno.
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VIOLA NEWS news viola stampa Lazio, Sarri via? Gazzetta: “Lotito sulle tracce di un ex viola”
La Gazzetta dello Sport
Lazio, Sarri via? Gazzetta: “Lotito sulle tracce di un ex viola”
Sarri potrebbe non accettare più la situazione in casa Lazio, così Lotito ha iniziato a guardarsi attorno: piace anche un ex viola
Piace molto Palladino—
Come scrive La Gazzetta dello Sport, tra i nomi che piacciono, ci sono quelli di Pisacane e Grosso (che piace molto anche a Paratici per la Fiorentina), ma non solo. Infatti, in casa Lazio starebbe tornando di moda Raffaele Palladino, che potrebbe non essere confermato all'Atalanta. Attenzione, infine, a quel Gennaro Gattuso, fresco di mancata qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio con l'Italia.
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