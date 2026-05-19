Kean, cambia tutto. Gazzetta: “Ha offerte, ma potrebbe rimanere. Il motivo”

Kean rimane?

La parola chiave è «attrattivo». Non è un mistero che Paratici voglia costruire una Viola di livello, che possa riguadagnarsi rapidamente in Europa, e per farlo servono giocatori importanti. Kean lo è, indipendentemente dal rendimento carente della stagione che sta per concludersi, pesantemente condizionata dagli infortuni Moise è costato relativamente poco (18 milioni) e ha una clausola importante (62 milioni) esercitabile dal 1° al 15 luglio. Ha offerte in giro per il mondo (dalla Premier alla Ligue 1 fino all'Arabia) e se sta bene fisicamente e ha la testa giusta può trascinare la squadra, come ha fatto a Firenze nel suo primo anno in viola. Paratici lo ha avuto alla Juventus, dove lo ha visto sbocciare ma spesso ha anche dovuto gestire la sua esuberanza, però crede molto nelle sue potenzialità e prima di pensare a un addio vuole provare a parlare con il giocatore per capire quali sono le sue intenzioni.