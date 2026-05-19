Nazione: “Ecco i 3 nomi per il dopo Vanoli. Non solo Grosso, occhi in Premier”

La Nazione si sofferma sui 3 profili per il futuro della panchina viola. Tra i nomi che intrigano di più c’è quello di Andoni Iraola. Con il suo Bournemouth sogna la Champions a due partite dalla fine della Premier. Basco, 44 anni, Fabio Paratici lo ha già contattato, anche se servirà aspettare. Iraola piace a tanti, tra cui il Crystal Palace e qualche big inglese.

Grosso

Fabio Grosso resta uno dei nomi più accostati anche per il rapporto con Paratici, che ne ha fatto decollare la carriera nella Primavera della Juve. Lo striscione comparso domenica tra i tifosi del Sassuolo è sembrato un saluto e sul tecnico ci sarebbe pure il Bologna.