CorSport: “Deciso l’incontro Vanoli-Paratici. Lui vuole restare, Paratici riflette”

Tutte cose che Paratici, l’interfaccia perfetta di Vanoli in questo caso e non solo, sa bene appunto per via dei confronti quotidiani

Redazione VN 19 maggio - 06:15

«Non so se ci rivedremo, ora mi riposo». Vanoli intendeva in settimana, ma con Paratici si rivedrà di sicuro, come i due fanno tutti i giorni da febbraio ogni volta che la Fiorentina si allena al Viola Park. Non ieri e non oggi, perché il tecnico varesino ha concesso due giorni di riposo alla squadra di ritorno dalla vittoriosa trasferta di Torino, ma già domani alla ripresa degli allenamenti l’incrocio è matematico: se poi parleranno del rinnovo del contratto questo è un altro discorso, magari subito no visto che venerdì finiscono campionato e stagione e poi ci sarà tutto il tempo che uno vuole, ma quando lo faranno Vanoli cavalcherà il modo del 2-0 alla Juventus per dare forza alle sue velleità di rimanere alla guida della squadra. Velleità ambiziose. «Se sarò ancora io l’allenatore, vorrei una Fiorentina di alto livello».

Vanoli e Paratici — Chiaro? No. Chiarissimo. La conferma è certo di meritarla e la salvezza in anticipo, tirando fuori De Gea e compagni da una situazione così complicata che a metà dicembre era considerata irrimediabile quasi unanimemente, gliene ha dato la riprova, infine il successo in casa Juventus ha aggiunto quel pizzico di spavalderia necessario e giustificato quale conseguenza della voglia di riprovarci dall’inizio, in altre condizioni e con un altro obiettivo.

L'incontro — Tutte cose che Paratici, l’interfaccia perfetta di Vanoli in questo caso e non solo, sa bene appunto per via dei confronti quotidiani: una parola tira l’altra, una frase porta l’altra, questo non va, quello invece va, e a proposito dell’anno prossimo che ne pensi? Quali sono i programmi e le strategie? Uno l’ha chiesto all’altro, soprattutto Paratici a Vanoli, ma alla fine il piano d'osservazione si è spostato più dalla parte del secondo e da lì allenatore e direttore sportivo ripartiranno adesso che le questioni tecnico-tattiche non sono più fondamentali, come invece lo sono state fino al raggiungimento della quota-salvezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.