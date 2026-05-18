TS: “Fiorentina lucida, ma non indemoniata. Quante incertezze bianconere”

Incomprensibile il modo in cui ila Juve si è fatta trovare impreparata sulla ripartenza dei viola che ha portato al gol di Ndour

La vittoria della Fiorentina sulla Juventus ha portato malcontento all'Allianz Stadium con una contestazione arrivata a fine partita . Emblema della gara l'errore di Di Gregorio sul primo gol. Che resta impresso, ma che non deve far dimenticare quello commesso, un quarto d’ora prima, da Dusan Vlahovic incapace di approfittare del gentile omaggio di Ndour che lo aveva liberato di fronte a De Gea.

È stata una Fiorentina "seria", ma non certo indemoniata. Lucida ad approfittarsi del punto debole della Juve: la fase difensiva sulla fascia sinistra. Incomprensibile il modo in cui i bianconeri si sono fatti trovare impreparati sulla ripartenza dei viola che ha portato alla conclusione vincente di Ndour: Di Gregorio e Cambiaso posizionati male, il recupero moscio di Koopmeiners e la mancata diagonale di Kelly.