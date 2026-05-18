La vittoria della Fiorentina sulla Juventus ha portato malcontento all'Allianz Stadium con una contestazione arrivata a fine partita. Emblema della gara l'errore di Di Gregorio sul primo gol. Che resta impresso, ma che non deve far dimenticare quello commesso, un quarto d’ora prima, da Dusan Vlahovic incapace di approfittare del gentile omaggio di Ndour che lo aveva liberato di fronte a De Gea.
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VIOLA NEWS news viola stampa TS: “Fiorentina lucida, ma non indemoniata. Quante incertezze bianconere”
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TS: “Fiorentina lucida, ma non indemoniata. Quante incertezze bianconere”
Incomprensibile il modo in cui ila Juve si è fatta trovare impreparata sulla ripartenza dei viola che ha portato al gol di Ndour
È stata una Fiorentina "seria", ma non certo indemoniata. Lucida ad approfittarsi del punto debole della Juve: la fase difensiva sulla fascia sinistra. Incomprensibile il modo in cui i bianconeri si sono fatti trovare impreparati sulla ripartenza dei viola che ha portato alla conclusione vincente di Ndour: Di Gregorio e Cambiaso posizionati male, il recupero moscio di Koopmeiners e la mancata diagonale di Kelly.
Quando la Fiorentina tentava la ripartenza si vedevano le incertezze bianconere, con la marcatura di McKennie su Fagioli che non si è rivelata efficace. La Juventus non ha costruito nulla e ha permesso una lettura troppo facile agli avversari. Lo scrive Tuttosport.
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