Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, analizza la prestazione della Fiorentina contro la Juventus. Ecco le sue parole:
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Ferrara: “I 2 segnali di Vanoli. Non ci sta a giocare il ruolo del medioman”
Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, analizza la prestazione della Fiorentina contro la Juventus. Ecco le sue parole
Non c’è dubbio: è bene separare la soddisfazione per aver spinto la Juventus fuori dalla zona Champions dal giudizio su questa stagione. Perché non godere di un piccolo lampo di felicità dopo un’agonia lunga nove mesi? È chiaro che adesso ciò che interessa è il futuro della panchina. O meglio, interessa capire quali saranno gli obiettivi della società, quelli che girano nella testa di Fabio Paratici. E qui c’è la seconda notizia della domenica. La prima è lo 0-2 in casa di Spalletti, la seconda la trovi nelle parole di Paolo Vanoli e nel suo colpo da maestro che capovolge la trama della faccenda. “Se resto voglio una squadra di alto livello”. Traduzione 1: se vogliono tenermi si dovranno dare da fare. Traduzione 2: se mi cacciano forse è perché sono troppo ambizioso. Insomma, lui non ci sta a giocare il ruolo del medioman. Attendiamo, come tutti, notizie. Le parole contano il giusto. Ps. Forza Fabiano.
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