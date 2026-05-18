Sembrava una domenica perfetta per la Fiorentina, ma l'infortunio di Fabiano Parisi al minuto 29 è stato un duro colpo. L'ex Empoli è in possesso del pallone sulla fascia, Kelly glielo va a contendere e nel contrasto il ginocchio destro del giocatore viola subisce una torsione innaturale. Dalla dinamica si capisce subito che l'infortunio è grave, con i giocatori in campo in apprensione.
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VIOLA NEWS news viola stampa Rep su Parisi: “La Fiorentina teme il peggio. Ecco cosa potrebbe essere”
La Repubblica
Rep su Parisi: “La Fiorentina teme il peggio. Ecco cosa potrebbe essere”
La Fiorentina è in forte apprensione per Fabiano Parisi che deve effettuare degli esami al ginocchio per scongiurare il peggio
Dopo essersi già fermato per un edema osseo rimediato nella gara contro l'Inter, per Parisi si prospetta un altro stop. La squadra è rientrata ieri a Firenze e adesso comincia l’attesa con l’iter medico che è già partito. Il classe 2000 tra oggi e mercoledì verrà sottoposto agli esami strumentali per capire la gravità del danno e i tempi di recupero.
Secondo quanto riporta La Repubblica la speranza è quella che si tratti di una forte distorsione, ma in casa Fiorentina si teme il peggio con la paura che ci sia un interessamento dei legamenti.
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