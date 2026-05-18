Rep su Parisi: “La Fiorentina teme il peggio. Ecco cosa potrebbe essere”

Sembrava una domenica perfetta per la Fiorentina, ma l'infortunio di Fabiano Parisi al minuto 29 è stato un duro colpo. L'ex Empoli è in possesso del pallone sulla fascia, Kelly glielo va a contendere e nel contrasto il ginocchio destro del giocatore viola subisce una torsione innaturale. Dalla dinamica si capisce subito che l'infortunio è grave, con i giocatori in campo in apprensione.

Dopo essersi già fermato per un edema osseo rimediato nella gara contro l'Inter, per Parisi si prospetta un altro stop. La squadra è rientrata ieri a Firenze e adesso comincia l’attesa con l’iter medico che è già partito. Il classe 2000 tra oggi e mercoledì verrà sottoposto agli esami strumentali per capire la gravità del danno e i tempi di recupero.