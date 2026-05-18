Nella gioia della vittoria viola contro la Juventus, rimane la nota dolente dell'infortunio di Fabiano Parisi.Uscito in barella tra la disperazione dei compagni, si teme un lungo stop per il terzino della Fiorentina.
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VIOLA NEWS news viola stampa Fabiano Parisi oggi raggiungerà Villa Stuart, CorSport: “Ecco cosa si teme”
Corriere dello Sport
Fabiano Parisi oggi raggiungerà Villa Stuart, CorSport: “Ecco cosa si teme”
Nella tarda mattinata di oggi Fabiano Parisi raggiungerà Villa Stuart per accertare l’entità dell’infortunio
Parisi—
Dopo mezz’ora di gioco il terzino si è infortunato al ginocchio e nella tarda mattinata di oggi raggiungerà Villa Stuart per accertare l’entità dell’infortunio.
DIAGNOSI—
Si teme la rottura del crociato. In caso di conferma il professor Mariani lo opererà in direttissima. Tegola per la Fiorentina che rischia di perdere l'ex Empoli per diversi mesi. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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