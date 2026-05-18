Nazione: “Paratici resta. E manda un messaggio sul futuro di Moise Kean”

Il discorso dunque sembra questo: su Kean sarà fatto un punto sicuramente in tempi brevi per capire le intenzioni del giocatore

Redazione VN 18 maggio - 06:28

Fabio Paratici mette il punto. La tentazione di un Milan pronto a chiamarlo? O magari quella che lo voleva in corsa per un posto nello staff dirigenziale della Roma? Resettate. Annullate. E a farlo è stato appunto il diretto interessato che dopo giorni, settimane, di silenzio ha voluto dare un colpo di spugna a quei dubbi che le voci di mercato fanno girare in fretta.

Paratici e il futuro — «Io sono concentrato solo sulla Fiorentina - sottolinea Paratici ai microfoni di Sky, nello stadio della ‘sua’ Juventus -. E poi… ho appena preso casa a Firenze e dovrei già pensare a cambiarla?». Sorride il dirigente viola che per ribadire il concetto aggiunge: «Ho vissuto chiuso nel Viola Park per tanti mesi, da quando sono arrivato, e comunque se in questo tempo mi aveste visto a lavoro, sicuramente questa domanda sui dubbi legati al mio futuro, non me l’avreste fatta».

Paratici e Kean — Il diesse viola, dunque, e come prevedibile, sta già gettando le basi della squadra che verrà. Così il discorso scivola subito e inevitabilmente nella direzione di quello che potrebbe essere il tormentone dell’estate: Moise Kean.Dunque, che accadrà con Moise? Paratici lancia un messaggio criptico ma sufficientemente chiaro. «Il suo futuro? È inutile fare proclami adesso perché quello che si dice oggi, magari finisce per essere smentito più avanti. La cosa certa è che vogliamo costruire qualcosa di attrattivo. Poi, con quali giocatori si vedrà». Il discorso dunque sembra questo: su Kean sarà fatto un punto sicuramente in tempi brevi per capire le intenzioni del giocatore davanti a proposte di mercato a cinque stelle e poi la Fiorentina deciderà il da farsi. Fermo restando i giorni e la certezza della finestra della clausola rescissoria che per il club viola vale un tesoro da 62 milioni. Lo scrive la Nazione.