Nazione si esalta: “Concreta, lucida e brillante. Fiorentina modello Champions!”

La vittoria ha confermato l’ottima prestazione della Fiorentina e ha rafforzato l’idea che contro la Juventus riesca spesso a esprimere il suo calcio migliore

Redazione VN 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 06:19)

La Fiorentina ha disputato una delle migliori partite della stagione battendo nettamente la Juventus in trasferta. La squadra viola si è imposta grazie ai gol di Cher Ndour e Rolando Mandragora, oltre alle grandi parate del portiere David de Gea.La Fiorentina è apparsa superiore sia nel gioco sia nell’atteggiamento, mostrando solidità difensiva, lucidità a centrocampo e qualità offensiva, tanto da sembrare lei la squadra in corsa per la Champions League.

Juventus-Fiorentina — Nel primo tempo la Fiorentina ha iniziato con prudenza, cercando soprattutto di limitare le iniziative bianconere. La Juventus si è affidata al tridente offensivo formato da Dušan Vlahović, Kenan Yıldız e Francisco Conceição, ma ha trovato sulla sua strada un attento De Gea. Dopo l’infortunio di Parisi,la Fiorentina ha colpito con Ndour, bravo a finalizzare un’azione costruita da Solomon, approfittando delle disattenzioni difensive juventine.

Vanoli — Nel secondo tempo la squadra viola ha continuato a difendersi con ordine e concretezza. La Juventus ha sfiorato il pareggio, annullato però dal VAR per fuorigioco di Vlahović. Poco dopo è arrivato il definitivo 2-0 di Mandragora, autore di un gran gol che ha gelato lo stadio bianconero. La vittoria ha confermato l’ottima prestazione della Fiorentina e ha rafforzato l’idea che contro la Juventus riesca spesso a esprimere il suo calcio migliore. Lo scrive la Nazione.