Gol clamoroso e subito a prendere la maglia di Parisi per mostrarla: Rolando Mandragora ha dedicato tutta la propria gioia al compagno uscito in barella poco dopo la mezz'ora del primo tempo in casa della Juventus.
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Mandragora, eurogol e dedica a Parisi per l’infortunio (il video)
Il bel gesto del numero 8 per il compagno
"Il problema di Parisi è serio, Mandragora è andato a vederlo, ed al ritorno la sua faccia era tutto un programma", aveva detto la bordocampista di Sky Vanessa Leonardi.
Il video
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