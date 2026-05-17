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Mandragora, eurogol e dedica a Parisi per l’infortunio (il video)

Mandragora, eurogol e dedica a Parisi per l’infortunio (il video) - immagine 1
Il bel gesto del numero 8 per il compagno
Redazione VN

Gol clamoroso e subito a prendere la maglia di Parisi per mostrarla: Rolando Mandragora ha dedicato tutta la propria gioia al compagno uscito in barella poco dopo la mezz'ora del primo tempo in casa della Juventus.

"Il problema di Parisi è serio, Mandragora è andato a vederlo, ed al ritorno la sua faccia era tutto un programma", aveva detto la bordocampista di Sky Vanessa Leonardi.

Il video

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