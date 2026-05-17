Momento di tensione dopo il finale di Juventus-Fiorentina, terminata 2-0 per i viola.
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Tensione Gudmundsson-Spalletti dopo il finale: la ricostruzione
L'islandese e il tecnico di Certaldo protagonisti di un momento subito risolto
Albert Gudmundsson, entrato nella ripresa, stava parlando con Spalletti, e gli ha messo una mano sulla spalla: l'allenatore l'ha guardato malissimo come a dire non mi toccare e l'ha apostrofato. Vanoli è intervenuto e ha riportato la calma in pochi secondi.
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