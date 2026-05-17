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Annullato gol di Vlahovic, Ranieri espulso per proteste: salta l’ultima

Annullato gol di Vlahovic, Ranieri espulso per proteste: salta l’ultima - immagine 1
L'episodio allo Stadium
Redazione VN

Al 70' di Juventus-Fiorentina episodio da moviola: gol annullato a Vlahovic per fuorigioco, controllo al Var e posizione irregolare. Il tocco di Pongracic, infatti, è una deviazione.

Espulso Ranieri che era in panchina, sostituito da Comuzzo al 64': evidentemente il difensore ha protestato troppo e quindi sarà squalificato per l'ultima di campionato, Fiorentina-Atalanta. Stagione di fatto finita.

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