La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Juventus. Presenti regolarmente Nicolò Fagioli, Albert Gudmundsson e Robin Gosens, mentre continua a mancare Moise Kean.
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Fiorentina, i convocati per la Juventus: un’assenza pesante per Vanoli
La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida a Torino contro la Juventus di Spalletti
Questa la lista completa dei convocati viola:
Luis Balbo Vieira
Riccardo Braschi
Marco Brescianini
Oliver Christensen
Pietro Comuzzo
Domilson Cordeiro dos Santos
David de Gea
Giovanni Fabbian
Nicolò Fagioli
Jacopo Fazzini
Niccolò Fortini
Robin Gosens
Albert Gudmundsson
Jack Harrison
Luca Lezzerini
Rolando Mandragora
Cher Ndour
Fabiano Parisi
Roberto Piccoli
Marin Pongracic
Luca Ranieri
Daniele Rugani
Manor Solomon.
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