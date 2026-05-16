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Fiorentina, i convocati per la Juventus: un’assenza pesante per Vanoli

Fiorentina, i convocati per la Juventus: un’assenza pesante per Vanoli - immagine 1
La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida a Torino contro la Juventus di Spalletti
Redazione VN

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Juventus. Presenti regolarmente Nicolò Fagioli, Albert Gudmundsson e Robin Gosens, mentre continua a mancare Moise Kean.

TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA PARTITA

Questa la lista completa dei convocati viola:

Luis Balbo Vieira

Riccardo Braschi

Marco Brescianini

Oliver Christensen

Pietro Comuzzo

Domilson Cordeiro dos Santos

David de Gea

Giovanni Fabbian

Nicolò Fagioli

Jacopo Fazzini

Niccolò Fortini

Robin Gosens

Albert Gudmundsson

Jack Harrison

Luca Lezzerini

Rolando Mandragora

Cher Ndour

Fabiano Parisi

Roberto Piccoli

Marin Pongracic

Luca Ranieri

Daniele Rugani

Manor Solomon.

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